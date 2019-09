"Era tutto pronto già quattro giorni fa, ma la Telecom non ancora interviene per l'allaccio telefonico". A San Buono si registrano disagi per i cittadini a causa della mancata entrata in funzione dell'ufficio postale provvisorio e il sindaco Nicola Filippone attacca la Telecom.

L'edificio comunale che ospitava gli uffici dell'ente, delle Poste, dei carabinieri e la farmacia sarà sottoposto a lavori di adeguamento sismico; per questo la settimana scorsa è iniziato il trasloco [LEGGI].

Per l'ufficio postale è stato predisposto un locale nelle vicinanze del municipio. In pochi giorni è stata assicurata l'apertura: "Abbiamo fatto i salti mortali – spiega Filippone a zonalocale.it – per eliminare i disagi per i cittadini, ma la Telecom non ancora interviene e le Poste non possono lavorare. Capisco il finesettimana, ma sono quattro giorni che l'ufficio provvisorio è pronto. È una mancanza di rispetto nei confronti dei cittadini. Quando è giusto, accetto le critiche, ma in questo caso abbiamo fatto di tutto per ridurre al minimo i disservizi. Spero che la Telecom ponga subito rimedio a questa situazione".