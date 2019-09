Si svolgerà giovedì 24 novembre a partire dalle 17 presso il Campo sportivo di via Stingi il Mini torneo Piccoli amici, organizzato dalle associazioni di volontariato onlus, Sorridere Sempre di Termoli e Ricoclaun di Vasto, per raccogliere fondi per il progetto di clownterapia per i bambini colpiti dal sisma alloggiati negli alberghi di San Benedetto del Tronto.

"Una volta a settimana - spiegano gli organizzatori - alcuni clown delle due associazioni si recano a San Benedetto del Tronto, nell'hotel Relax, tutto il giorno per donare istanti di spensieratezza, laboratori per bambini, attività ludiche. Per finanziare il progetto invitiamo tutti a partecipare al Mini Torneo Piccoli amici giovedì 24 novembre, al Campo sportivo via Stingi di San Salvo, dalle ore 17. L'evento è organizzato con l'Us San Salvo - Settore Giovanile ed altre società dei paesi limitrofi che si ringraziano. Il biglietto ha un costo di 3 euro e si possono acquistare presso Bar La Sfinge Via istonia San Salvo, Bar Casina delle Rose Via Roma, Bar dei Portici Via Istonia San Salvo, Ristorante Il Panfilo Via A. Doria San Salvo Marina, sede Us San Salvo Via Circonvallazione, Bar Parimà Viale de Gasperi. Si ringraziano in particola modo la società Sporting San Salvo che mette a disposizione l'impianto sportivo di via Stingi e lo sponsor RM ITALIA".