"Dispiace che gli attivisti del Comitato cittadino per l’asilo Carlo Della Penna abbiano frainteso il senso e, soprattutto, la finalità della mozione presentata da tutti i consiglieri comunali di minoranza. La mozione, infatti, è stata concepita, durante la seduta del Consiglio comunale, quando, come previsto dall’art. 60 del regolamento consiliare, le risposte all’interpellanza presentata dal consigliere Prospero, fornite dall’amministrazione comunale, non sono state considerata esaustive da tutta la minoranza". Così i consiglieri Francesco Prospero (Progetto Per Vasto), Guido Giangiacomo (Forza Italia), Alessandra Cappa (Unione Per Vasto), Alessandro D’Elisa (Gruppo Misto), Nicola Del Prete (Vasto 2016), Vincenzo Suriani (Fratelli d’Italia) ed Edmondo Laudazi (Nuovo Faro), in replica alla nota diffusa dal Comitato cittadino per l'asilo Carlo Della Penna (qui l'articolo).

Per i consiglieri di opposizione, "l’amministrazione non ha chiarito, in alcun modo, cosa intende fare per l’asilo Carlo della Penna e si è limitata, solamente, a confermare le notizie apprese dagli organi di stampa relative alla creazione di una Commissione Atipica, costituita da tecnici scelti in parte dal Comitato e in parte dall’amministrazione comunale, con il compito di effettuare uno studio sulla stato della struttura. La finalità che avrebbe dovuto perseguire la Commissione Politica, oggetto della mozione, sarebbe stata proprio quella auspicata dal predetto Comitato, ossia elaborare proposte per il futuro dell’asilo Carlo della Penna, in sinergia con la Commissione Tecnica Atipica nominata dal sindaco, consentendo anche alle minoranze di dare il proprio contributo. Il comunicato del Comitato, invece, sembra correre in soccorso di una maggioranza, sul punto indifendibile, e sembra condividere la volontà dell’amministrazione di tenere, ancora una volta, in disparte la minoranza anche quando si mostra inequivocabilmente collaborativa. La nostra volontà non è quella di entrare in polemica con il Comitato e ci auguriamo che, a breve, possa esserci un incontro chiarificatore delle relative posizioni, scevro da interessi elettorali, finalizzato, unicamente, alla salvaguardia dell’asilo Carlo della Penna che, ad oggi, a parte alcuni 'lavori di giardinaggio' eseguiti nei giorni scorsi, versa ancora in stato di abbandono".