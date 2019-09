"Un primo incontro molto positivo, inizio di un percorso condiviso che ci consentirà di recepire pienamente le tante novità introdotte dalla recente legge regionale n° 30 del 2016", così l’assessore alle Attività produttive, Gabriele Barisano, che ha tracciato un bilancio dell’incontro promosso dall’amministrazione comunale sulla nuova normativa regionale in materia di commercio ambulante.

La riunione ha visto la partecipazione delle amministrazioni Comunali di San Salvo, Casalbordino, Cupello e Monteodorisio, delle associazioni di categoria (Confcommercio, Confesercenti, Cna e Apam) e dell’Anci Abruzzo. Oggetto di dibattito sono stati gli iter di recepimento della nuova normativa in seno ai vigenti regolamenti comunali, l’applicazione del Durc (Documento Unico di Regolarità Contributiva) e le procedure di riassegnazione di posteggi all’interno dei mercati, in attuazione alla direttiva comunitaria Bolkestein.

"Si tratta della prima iniziativa di approfondimento - ha sottolineato Barisano - realizzata in ambito regionale. Sono personalmente soddisfatto di come i comuni e le associazioni del settore abbiano inteso raccogliere l’invito. Nei prossimi giorni sarà convocato il Tavolo del Commercio, in cui si andranno a definire le azioni da intraprendere a livello comunale".