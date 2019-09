Due incidenti in due giorni, tre auto pesantemente danneggiate e fortunatamente nessuna persona ferita in maniera grave. Non conosce tregua l'emergenza cinghiali nel Vastese. Ieri sera, nei pressi del villaggio Siv, un ungulato sbucato improvvisamente in strada era finito contro un automezzo commerciale.

Questa era, attorno alle 17, sempre sulla provinciale 181, nel punto al confine tra Vasto e San Salvo un grosso cinghiale è finito contro due autovetture in transito in quel momento che non sono riuscite a schivarlo. Altre due autovetture distrutte e tanto spavento per chi era alla guida.

Nonostante una situazione non più tollerabile, con decine di incidenti, danni alle coltivazioni e 'incursioni' anche nei pressi di abitazioni private, non ancora vengono messe in atto adeguate misure per risolvere una problematica che si fa ogni giorno più seria.