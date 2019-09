Come ogni martedì ieri la Vastese ha ripreso gli allenamenti allo stadio Aragona. Prima di scendere in campo mister Colavitto ed il suo staff hanno parlato alla squadra tornando alla sfida di domenica scorsa che i biancorossi hanno pareggiato con la Jesina. Uno stop tra le mura amiche che comunque ha permesso alla Vastese di agganciare l'Olympia Agnonese a quota 21. Dopo i primi recuperi, con le vittorie di Matelica e San Nicolò, la coppia Vastese-Agnonese scivola al terzo posto alle spalle di Matelica (che vincendo il secondo recupero andrebbe in fuga) e San Nicolò. Intanto la Vastese si prepara ad affrontare la trasferta in casa della Sammaurese, forte di due successi di fila e che oggi è stata sconfitta dal San Nicolò.

Prima dell'allenamento abbiamo incontrato il capitano dei biancorossi, Giuseppe Allocca, per farci raccontare come la squadra ha vissuto la sfida di domenica scorsa e come si preparerà alla trasferta romagnola [GUARDA]. Il 36enne difensore dela Vastese non ha dubbi: puntando sul lavoro e sulla forza del gruppo "questa squadra potrà dire la sua fino alla fine della stagione".

La 12ª giornata

Alfonsine - Castelfidardo

Campobasso - Chieti

Jesina - San Nicolò

Olympia Agnonese - Matelica

Pineto - Civitanovese

Recanatese - Monticelli

Romagna Centro - San Marino

Sammaurese - Vastese

Vis Pesaro - Fermana