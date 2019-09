Una volta a casa, una nel capannone della propria impresa, due nel parcheggio sotto casa. È pesante il bilancio per una famiglia di San Salvo che stamattina non ha trovato il proprio furgone posteggiato sotto casa, rubato durante la scorsa notte. Il veicolo, della Tekno Arredo, conteneva anche attrezzi da lavoro, il danno per questo è ancora maggiore. Il colpo è avvenuto in centro, in via degli Oleandri, nel parcheggio sotto l'abitazione; la speranza è che ora i carabinieri possano trovare elementi utili alle indagini. È molto probabile che il Fiat Ducato abbia preso la via della Puglia destinato ad altri colpi o al fiorente mercato nero dei ricambi.

Per l'imprenditore è una situazione spiacevole non-nuova. Nell'ottobre 2012 fu il capannone in contrada Bufalara a essere svaligiato di pc portatili, televisori, gasolio e utensili vari. Esattamente tre anni fa (durante la notte tra il 14 e 15 novembre 2013) i ladri gli rubarono l'auto parcheggiata sotto casa; una settimana prima, invece, si erano intrufolati nell'appartamento durante la notte venendo scoperti e fuggendo.

L'ultimo colpo a San Salvo risale a soli 4 giorni fa, quando fu visitata un'azienda della zona industriale [LEGGI].