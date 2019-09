"Alunni costretti a svolgere le ore di educazione fisica nel cortile della scuola media Salvo D'Acquisto". È l'accusa dei consiglieri di San Salvo Democratica, Angelo Angelucci, Domenico Di stefano e Gabriele Marchese che questa mattina hanno presentato un'interpellanza a riguardo al sindaco Tiziana Magnacca.

Secondo il gruppo di opposizione, la palestra della scuola riaperta nel settembre scorso dopo i lavori di adeguamento sismico durati un anno [LEGGI] è ancora usata come deposito di materiali.

L'INTERPELLANZA

I sottoscritti Angelo Angelucci, Domenico Di Stefano e Gabriele Marchese Consiglieri Comunali del gruppo di San Salvo Democratica:

VENUTI a conoscenza che gli alunni della scuola media Salvo D'Acquisto da circa due mesi sono costretti a fare educazione fisica nel cortile della scuola;

VALUTATO che ad oggi la palestra della scuola è ancora inagibile;

CONSIDERATO che la stessa doveva essere agibile dal giorno di riapertura della scuola e risulta ancora essere deposito di materiali;

VALUTATO che questo stato di cose non può perdurare a causa del freddo e dell'arrivo della stagione invernale;

INTERPELLANO la S. V.

Per sapere:

a) Quando sarà riconsegnata la palestra all'uso della scuola;

b) Per quali motivi non è stata resa disponibile dal giorno di riapertura della scuola stessa;

c) Quali sono le ragioni che ad oggi la fanno essere ancora un deposito di materiali da cantiere;

d) Di chi è la responsabilità di questo stato di cose.