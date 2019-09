Dopo tre giornate del campionato di serie D di calcio a 5 in testa al girone Chieti ci sono Eurogames Cupello e Doogle a quota nove punti, seguite dal San Pietro Tollo la cui vittoria di sabato a Chieti non porta punti poichè il Devils partecipa fuori classifica.

Terza vittoria consecutiva per la squadra di mister Conti nel sentito derby con il Futsal Casalbordino. I padroni di casa partono subito bene, trovando il doppio vantaggio con capitan Fortunato e Di Gregorio. Poi, nel finale di primo tempo, difendono male su un calcio di punizione permettendo a Travaglini di accorciare le distanze. Nella ripresa Toppi fa buona guardia in porta negando il pareggio agli avversari, poi è Somma a segnare la rete della sicurezza con Bolognese che completa l'opera calando il poker.

Sconfitta in trasferta per il Pollutri Calcio ancora a secco di punti in questo avvio di stagione. Sul campo del Bucchianico non bastano le due reti di La Guardia ad evitare la sconfitta.

Sconfitta esterna per i vastesi del Cristal in casa della Robur Agnone, altra formazione che, come il Devils Chieti, partecipa fuori classifica. Al termine dei 60 minuti di gioco la squadra di mister Perazzoli chiude sotto di un gol rendendo vani la tripletta di Ruggiero, la doppietta di Valentini e i gol di Cristini, Romagnoli e Sputore.



Contro una delle formazioni accreditate per la vittoria finale il Torino di Sangro vende cara la pelle ma alla fine esce sconfitto. Per i padroni di casa vanno a segno Lenti (due volte), Iezzi, Fontana e Santini mentre gli ospiti mandano in rete tre volte Pinti, due De Sanctis e una D'Onofrio.

Sant'Eusanio - Libertas Stanazzo 15-3

Atletico Roccascalegna - Wolves Chieti 5-7

San Pietro Tollo - Devils Futsal Chieti 9-2

