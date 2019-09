Incidente in via Sant'Onofrio oggi pomeriggio, all'altezza di un tornante a poca distanza dall'incrocio con via Cunicella. Per cause al vaglio della polizia municipale, una Mini Cooper che viaggiava in direzione Vasto è uscita di strada, finendo in un fosso e ribaltandosi.

Al momento dell'incidente, non è stato allertato il 118, visto che chi era all'interno dell'auto è riuscito ad uscire da solo dall'abitacolo e si è allontanato. L'auto, però, è stata notata dagli altri automobilisti, che - preoccupati dalla possibile presenza di feriti all'interno - hanno comunque allertato i soccorsi.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Vasto, che hanno messo in sicurezza l'auto, e una pattuglia della polizia municipale, che ha avviato gli opportuni accertamenti a riguardo.