Domani, mercoledì 16 novembre, alle ore 9.30, si terrà presso l’Auditorium del Polo Liceale R. Mattioli di Vasto, un incontro sul tema della violenza di genere organizzato dalle docenti Di Iorio e Santangelo e che vedrà la partecipazione dell’attrice Tiziana di Tonno con l'accompagnamento musicale di Tecla Benedetto. L'appuntamento dal titolo "RispettaMi", con letture, musica e riflessioni, è aperto a tutti.

"Questo incontro - spiegano le docenti promotrici dell'iniziativa - vuole essere un’anticipazione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne (25 novembre) e apre allo spettacolo Rosamara: storie di donne migranti che si terrà nei giorni 21 e 23 novembre sempre presso l’Auditorium del Polo Liceale Mattioli".

Rosamara, che vedrà la presenza dell’Orchestra Femminile del Mediterraneo, prevede la partecipazione della cantante, attrice, autrice internazionale Saba Anglana, dell’attrice e artista abruzzese Tiziana di Tonno, della prestigiosa direttrice d’orchestra Antonella De Angelis. Il testo, scritto dal drammaturgo Roberto Melchiorre, presenta due donne che a distanza di un secolo vivono le stesse problematiche dell’emigrazione, subendo soprusi di ogni genere.

"L’impegno della scuola nell’educare alla legalità, al rispetto della persona, alla sensibilizzazione e riflessione su tematiche quali la violenza di genere risulta necessario. Il femminicidio, purtroppo, ancora oggi non viene capito nella sua gravità sussiste quasi un’ostinazione a non capire. Nel titolo “RispettaMi” c’è il senso di una riflessione importante, di un’educazione al rispetto della donna… bisogna prevenire ed eliminare qualsiasi prepotenza e discriminazione, promuovere la completa parità tra i sessi, predisporre politiche e misure di protezione e di assistenza a favore delle vittime di violenza".

Lo spettacolo Rosamara andrà in scena il 21 novembre per gli studenti e i docenti delle scuole superiori di Vasto e San Salvo e il 23 per gli studenti e docenti del Polo Liceale Mattioli.