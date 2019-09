"Sollievo". Lo esprimono gli attivisti del Comitato cittadino per l'asilo Carlo della Penna dopo che il Consiglio comunale di Vasto, nella seduta di ieri, ha respinto la proposta dell'opposizione di affiancare alla commissione tecnica una commissione politica.

"Apprendiamo dai giornali locali - si legge ion un comunicato del sodalizio - che il Consiglio comunale di ieri 14 novembre ha respinto una mozione – presentata dai consiglieri di opposizione Prospero, Laudazi e Suriani - volta a decidere l'allargamento della Commissione tecnica istituita, di concerto con il nostro comitato, per valutare lo stato dell'ex asilo Carlo Della Penna.

L'allargamento avrebbe dovuto realizzarsi con l'aggiunta, alla prima, di una seconda commissione, composta questa volta dai rappresentanti politici – 3 di maggioranza, 2 di opposizione-, più il Sindaco, più l'assessore competente.

Ignoriamo le ragioni che hanno indotto i consiglieri Prospero, Laudazi e Suriani a ritenere che la Commissione tecnica, non bastando evidentemente a se stessa, avesse bisogno di un supplemento politico nella forma del suddetto parlamentino.

In attesa che ce lo spieghino, esprimiamo sollievo per l'avvenuto rigetto della proposta e ai proponenti, come a tutti i consiglieri di maggioranza e di opposizione, diamo appuntamento a quando, nelle sedi politiche competenti, vorranno esprimere le loro proposte sul futuro dell'ex asilo".