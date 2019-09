Weekend come di consueto ricco di impegni per le squadre del Vasto Futsal: si parte sabato con la prima squadra in serie C2 in crisi di risultati e piena di indisponibili che ospita al PalaSalesiani il San Vito compagine a 9 punti in classifica. Tra i pali esordio casalingo per il giovane e promettente Di Pardo, colonna portante l’anno scorso dell’under di Mister Porfirio. In panchina diversi gli under a disposizione. I biancorossi sembrano partire col piglio giusto dopo una settimana di impegno duro in allenamento: sono subito bravi a sfruttare due disattenzioni del portiere avversario e segnare. I vastesi vedono anche l’esordio da pivot del giovane Di Donato bravo nel difendere palla e far salire i compagni.

Un ottimo primo tempo si chiude sul 4-1 e i vastesi disputano una ripresa senza rischi e senza cali di concentrazione che permettono ai biancorossi di mettere il risultato in cassaforte sul 5 a 3 finale, di smuovere la classifica e salire a quota 6. Per mister Giacomucci arriva finalmente una meritata gioia e una settimana da affrontare con serenità. A segno per i vastesi tripletta di un superlativo Porretti, gol del capitano Bozzelli e gol del ritrovato Frasca.

Domenica pomeriggio sono le ragazze di coach Suriani ad andare in campo desiderose della seconda vittoria stagionale nonostante le tante infortunate nella sfida con il Pescara. A guidare le vastesi la coriacea capitana Smerilli che su punizione sblocca subito il risultato. Le vastesi giocano bene e creano tante occasioni con Mazzatenta, Antonellini e Calvano, ma non riescono a suggellare il risultato.

Si va al riposo e coach Suriani è bravo a tenere alta la tensione: le vastesi rientrano col giusto atteggiamento e sfiorano in diverse occasioni il raddoppio. Prima è Mazzatenta a farsi ipnotizzare dal portiere avversario, poi Antonellini e Vitelli non sfruttano una ripartenza. La vittoria sembra davvero dietro l’angolo anche perché le avversarie non si rendono mai troppo pericolose ma è proprio quando le lancette dell’orologio fanno presagire la festa finale che arriva la doccia fredda: sugli sviluppi di un angolo finalizzato con un tiro dal limite dell’aria il Pescara trafigge l’incolpevole Nardulli. Le vastesi sciupano di nuovo una ghiotta occasione mentre le pescaresi su un imbucata in avanti trovano la beffa: capitan Smerilli non riesce nell’anticipo e le pescaresi raddoppiano a due minuti dalla fine. Le vastesi continuano nel forcing disperato e finale e sfiorano anche il pareggio con Vitelli su azione da angolo, ma nulla da fare, arriva il triplice fischio finale. Un vero peccato per le vastesi che comunque si dimostrano in grande crescita tecnica e tattica grazie all’impegno del giovane, ma bravo mister Suriani.

A concludere la girandola delle partite la juniores ospite in casa della Paul Merson a Paglieta, campo caldo e storicamente ostico ai vastesi. Pronti via ed al 5° minuto sono i padroni di casa a passare in vantaggio abili a sfruttare un calcio d’angolo con i vastesi un po’ fermi. Mister Rossi chiama subito un time out per spezzare il ritmo e provare uno schema su punizione che si conclude con un clamoroso palo colpito da Piccirilli. Il palo però è un’iniezione di fiducia per i vastesi che trovano il pareggio con Di Donato che finalizza un’uscita dal pressing con un bel gol di mancino. Il gol regala fiducia ai vastesi che raddoppiano con il rientrante Notarangelo che sfrutta uno schema da angolo. I ragazzi biancorossi entrano sempre di più in partita e trovano in due soli minuti il 3 a 1 con Maddalena con una splendida volè sugli sviluppi di un angolo e poi è Piccirilli a fare il 4 a 1 con un tiro ravvicinato. Il Paglieta reagisce ed a due minuti dalla fine sigla il riavvicinamanto. Si va al riposo sul 4 a 2 con i vastesi coscienti che ci sarà da soffrire molto nella ripresa e che partono in modo veemente siglando il 5 a 2 con D’Ercole che saetta sulla fascia, conclude beccando il palo, la palla sibila verso il lato ma è Di Donato che con freddezza glaciale insacca. La mentalità è quella giusta è i vastesi siglano il 6 a 2 con Di Donato mattatore di giornata a siglare la tripletta. Il Paul Merson reagisce e dopo due minuti trova il 6 a 3 su un filtrante trasformato in rete.

I vastesi reagiscono e creano svariate occasioni con capitan Migliaccio prima al tiro dalla distanza, poi con lo stesso che semina il panico sulla fascia e mette al centro senza trovare nessuno pronto a finalizzare. Poi sono Maddalena e Di Giacomo a non finalizzare un contropiede, anche Grosso sciupa lo sviluppo di una punizione. Mancano 5 minuti e la partita sembra conclusa, ma mai dare le partite per chiuse prima del triplice fischio: al 25’ arriva il 6 a 4 su un intervento sbagliato da Di Giacomo fino a quel momento impeccabile e al 29’ il 6 a 5 su un errore in marcatura di Notarangelo. L’arbitro concede un minuto di recupero che sembra durare una vita ed a 30 secondi dalla fine assegna un calcio di punizione dal limite al Paul Merson: in panchina biancorossa cala il gelo e i ragazzi biancorossi si stringono quasi a voler dissimulare tutti insieme la paura di una beffa che sarebbe clamorosa. L’arbitro fischia, il capitano dei casalinghi carica il tira ma il pallone si spegne lontano dalla braccia di Lella. Arriva il fischio finale ed esplode la gioia tra le fila biancorosse. Mister Rossi avrà tanto da lavorare sulla tenuta mentale dei propri ragazzi per evitare altre partite al cardiopalma, domenica prossima sarà il Guardiagrele a far visita ai vastesi alle ore 11 alla Promo Tennis.