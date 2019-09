Grande soddisfazione per Gissi che ieri ha degnamente rappresentato l'Abruzzo – insieme ad altri 135 concorrenti in tutta Italia – nella cerimonia di premiazione di Bologna del concorso nazionale Comuni fioriti. L'adesione al progetto promossa dal professor Domenico Marisi e sposata dall'amministrazione comunale a dalla scuola paritaria ha infatti dato i propri frutti.

Proprio la scuola dell'infanzia "Caduti di guerra" si è aggiudicata il premio per la categoria "Scuole fiorite" "per l'impegno dei bambini e delle loro maestre nell'abbellimento del parco comunale, tramite l'utilizzo di materiali da riciclo. Lo scopo perseguito è stato quello di sensibilizzare anche i più piccoli al rispetto e alla cura dell'ambiente che li circonda per contribuire inoltre allo sviluppo del senso estetico legato al verde. Ogni bambino si è sentito protagonista piantando un fiore a terra e contribuendo a rendere più bello il proprio paese".

È questa, quindi, la motivazione con la quale è stato riconosciuta la valenza dei lavori fatti nello scorso maggio [LEGGI]; per la scuola una targa e 500 euro da usare in progetti simili.

Gissi, poi, si è aggiudicato "due fiori" ed è ufficialmente un Comune fiorito; il riconoscimento sarà quindi esposto sulle tabelle d'ingresso al paese. Lo scorso agosto nella cittadina del Vastese sono invece stati i singoli cittadini che hanno contribuito a rendere più colorato il centro abitato [LEGGI]. L'intento della partecipazione al concorso – aveva spiegato il Comune a zonalocale.it – è quello di incrementare anche il senso del decoro urbano nei cittadini e stimolare l'impegno di tutti.

A ritirare il premio all'Eima di Bologna, ieri, la delegazione composta dal vicesindaco Carlo Gaspari, da Domenico Marisi e, per la scuola, dalla maestra Giovanna Lapenna coordinatrice del progetto. Presenti inoltre anche Teresa e Luisanna Sambrotta per il concorso parallelo "Miss Comuni Fioriti"