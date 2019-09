Anche quest’anno è si è conclusa positivamente, presso l’I.T.E. di Gissi, l’iniziativa sulla promozione della lettura grazie ai progetti Libriamoci: giornate di lettura nelle scuole ed #ioleggoperché.

Dal 24 al 30 ottobre si è svolta, con diverse manifestazioni culturali dedicate alla lettura, la terza edizione di Libriamoci: giornate di lettura nelle scuole (promossa da MIUR e MiBACT) in alleanza con #ioleggoperché, organizzata dall'AIE (Associazione Italiana Editori), sotto gli auspici del Centro per il libro e la lettura del MiBACT (Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo), in collaborazione con AIB (Associazione Italiana Biblioteche), ALI (Associazione Librai Italiani – Confcommercio) e Confindustria Gruppo Tecnico Cultura e Sviluppo.

I progetti hanno rappresentato un momento di crescita culturale e di sensibilizzazione alla lettura, oltreché di sviluppo della biblioteca scolastica. Ciò grazie ad incontri con autori, letture, dibattiti e le donazioni di libri avvenute grazie ai Messaggeri e le Librerie gemellate con #ioleggoperché. Particolarmente suggestivo è stato il confronto, tra gli ospiti dell’ istituto “San Francesco” di Gissi e gli studenti della classe V, all’insegna della lettura e recitazione della tragedia “Romeo e Giulietta” di William Shakespeare. Si coglie l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione degli eventi.

Domenico Marisi