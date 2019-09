Seconda sconfitta per 3-2 consecutiva nel campionato di serie C per la BCC San Gabriele da quando in panchina siede Giuseppe Del Fra. Lo stop imposto dalle ragazze del Volley Pratola Peligna ha un sapore meno amaro visto che consente alle vastesi di conquistare un punto in classifica, buono per staccarsi dal fondo e lasciarsi due squadre alle spalle. Dopo aver iniziato bene la partita, le vastesi cedono nel finale del primo set, lasciando al Pratola anche il secondo parziale. Nella seconda metà di gara c'è la reazione della San Gabriele che riesce a imporsi per 25-23 e 26-24 riportando la situazione in parità. Nel tie-break, però, la squadra di casa ne ha di più e conquista la vittoria per 15-11.

"Questa partita era il crocevia della nostra stagione per capire quello che ci aspetta di qui alla fine - commenta Del Fra a fine partita -. La mia speranza era quella di vincerla sia per sbloccarci, sia per poter pensare a qualcosa di più ambizioso, purtroppo il responso del campo è che dovremo lottare in ogni partita , contro ogni avversario, così come dovremo dare il massimo in ogni allenamento per poterlo pensare. La coperta è un po' corta, solo migliorando tatticamente potremo ambire a risultati migliori. Per il momento guardiamo il bicchiere mezzo pieno e prendiamoci questo punto, visto il modo in cui è maturato".