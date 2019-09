Solo un pareggio per la Vastese nella sfida casalinga contro la Jesina. I marchigiani, dopo un primo tempo di grande attenzione, hanno trovato il gol del vantaggio nella ripresa pareggiato poi da Prisco anche grazie ad un errore del portiere ospite. Nel prosieguo del match, nonostante un assetto a trazione anteriore, gli uomini di mister Colavitto non riescono ad andare in gol e alla fine devono accontentarsi di un punto. La Vastese aggancia l'Olympia Agnonese in testa alla classifica del girone F. Dietro di loro ci sono Matelica (con due partite da recuperare) e Vis Pesaro a 20 punti.

La partita. Parte subito forte la Vastese che, al 4’, va al tiro con Cosenza da dentro l’area di rigore. La conclusione velenosa viene respinta dal portiere ospite sui piedi di Felici che calcia a botta sicura ma la difesa riesce a ribattere. I biancorossi fanno affidamento ai cross dalle fasce per cercare di pescare Prisco a centro area ma la retroguardia jesina riesce sempre a salvarsi. Azione pericolosa al 22’ quando Prisco svetta per colpire di testa su un crossa dal fondo di Fiore ma Tavoni riesce a salvarsi in angolo. Sugli sviluppi del corner è Mensah a provare il traversone su cui però il numero 9 biancorosso non riesce ad intervenire. La sfida si infiamma e la Vastese spinge forte. Su schema da calcio di punizione Cosenza serve ancora Prisco che, su due conclusioni consecutive, trova la respinta della retroguardia marchigiana. La Jesina prova con una fiammata in avanti ma riesce ad ottenere solo un corner che non fa correre troppi pericoli alla Vastese. La squadra di mister Colavitto prova ancora a proporsi in avanti senza però riuscire a trovare il colpo vincente.

Si rientra in campo e i biancorossi si lanciano subito all’attacco. Su un cross dalla destra Prisco fa sponda e Felici calcia in rovesciata trovando la respinta di un difensore avversario. La Vastese non riesce mai ad esser incisiva e, alla prima occasione utile, la Jesina passa in vantaggio. Su un corner battuto dalla sinistra Cardinali prende il tempo agli avversari e di testa manda alle spalle di Russo. La Vastese, però, riesce subito a trovare il pareggio. Su un cross dalla destra di Manisi c’è l’intervento non perfetto di Tavoni forse disturbato da Prisco che spalanca al bomber biancorosso la via del gol. Il tempo di battere a centrocampo ed ecco che la Jesina si fa pericolosa in avanti con Trudo che ruba il tempo ai difensori biancorossi e calcia a fil di traversa. Si alza la tensione agonistica con la Jesina che, raggiunta sul pari, sfrutta ogni occasione per far passare il tempo. Nel finale di partita la Vastese si lancia all’arrembaggio per cercare di andare in vantaggio ma le offensive biancorosse non vanno a buon fine. Nei sei minuti di recupero squadre lunghissime e, al triplice fischio, il risultato è di 1-1.

Vastese – Jesina 1-1

(14’st Cardinali, 21’st Prisco)

Vastese: Russo, Manisi, Mensah, Di Pietro, Campanella, Allocca, Cosenza (17’st Galizia), Manzo, Prisco, Fiore (32’st Marinelli), Felici. Panchina: Marconato, Scutti, Bartoli, Tafili, Bacchiocchi, Polisena, Di Domenico. Allenatore: Colavitto

Jesina: Tavoni, Serantoni, Compagnucci, Vita, Tafani, Cardinali, Bontà (31’st Carnevali), Piersanti (44’st, Cameruccio), Trudo, Censori (42’st , Proesmans), Sassaroli. Panchina: Niosi, Di Natale, Anconetani, Pierfederici, Pierandrei, Rossini. Allenatore: Bugari

Arbitro: Tolve di Salerno (Caputo e Bocca di Caserta)

Ammoniti: Campanella, Sassaroli, Manisi

L’11ª giornata

Castelfidardo - Olympia Agnonese 1-0

Chieti - Romagna Centro 0-1

Fermana - Campobasso 1-0

Matelica - Recanatese 4-1

Monticelli - Vis Pesaro 0-0

San Nicolò - Alfonsine 2-0

San Marino - Pineto 2-1

Civitanovese - Sammaurese 0-2

Vastese - Jesina 1-1