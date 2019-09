PRIMA CATEGORIA, GIRONE B

Lo Sporting San Salvo fa sul serio. La formazione di mister Marcello supera anche il Piazzano e si porta a sole due lunghezze dalla vetta occupata dall'Ortona. Sul sintetico di via Stingi i biancoblu si impongono con le reti di Cleo Rossi e Scafetta. La società sansalvese ora dovrà affrontare un altro match di alta quota contro la Tollese.

Tocca ai biancazzurri portare alta la bandiera delle squadre del Vastese oggi in giornata agrodolce.

Unica eccezione è il Trigno Celenza che si riprende dalla sconfitta di domenica scorsa vincendo per 2 a 1 in casa contro il Tre Ville in rimonta. Enrico Michilli e bomber Donato Di Pardo in rovesciata guadagnano tre punti fondamentali per la corsa alla salvezza.

Il derby di alta-quota tra Real Montazzoli e Roccaspinalveti finisce 2 a 0. Un punto a testa invece per Scerni e Real Palazzo. Finisce 1 a 1 con i gol di D'Alessandro per il Real e Farina per i padroni di casa. Gialloneri che recriminano per non aver chiuso in tempo la gara dopo essere andati in vantaggio. La squadra di mister Budano occupa il terzultimo posto ed è alla ricerca della prima vittoria stagionale.

Ancora una gara da dimenticare per il Fresa: a Lanciano finisce 2 a 0 per la Marcianese (Di Odoardo e Rullo). I lancianesi si spostano in zona play off, mentre i biancorossi fresani restano ultimi con 3 punti.

LA 10ª GIORNATA

Marcianese - Fresa 2-0

Ortona - Tollese 2-1

Paglieta - S. Vito 1-2

Real Montazzoli - Roccaspinalveti 2-0

Scerni - Real Porta Palazzo 1-1

Sporting San Salvo - Piazzano 2-1

Trigno Celenza - Tre Ville 2-1

Riposa Guastameroli

LA CLASSIFICA

Ortona 20

Sporting San Salvo 18

Guastameroli 17

Marcianese 15

Tollese 14

Real Montazzoli 14

Piazzano 13

Paglieta 12

S.Vito 12

Scerni 11

Trigno Celenza 8

Roccaspinalveti 6

Real Porta Palazzo 4

Tre Ville 4

Fresa 3

IL PROSSIMO TURNO

Fresa - Scerni

Guastameroli - Paglieta

Piazzano - Trigno Celenza

Real Porta Palazzo - Real Montazzoli

Roccaspinalveti - S. Vito

Tollese - Sporting San Salvo

Tre Ville - Marcianese

Riposa Ortona Calcio

SECONDA CATEGORIA, GIRONE F

Pioggia di gol a Monteodorisio. Una delle sfide di cartello di giornata si conclude nettamente a favore della formazione di casa, l'Odorisiana. Scatenati i biancoverdi che già nel primo tempo si portano sul 2 a 0 con una doppietta di Di Matteo (7' e 10'). Soriano dimezza le distanze al 19', ma bomber Vitelli fa tris al 26'. Seconda frazione di gioco di marca biancoverde: Zerra (22') e altri due gol di Vitelli (28' e 40') mettono la parola fine sulla partita (6 a 1) e avvisano le avversarie.

Segue a ruota l'Atletico Cupello che nella difficile trasferta contro lo Sporting Altino si impone per 2 a 0: Mirolli e Marino. Sconfitta di misura, invece, per lo Sporting Vasto ieri contro la capolista Mario Tano: 0 a 1.

Sconfitta tennistica anche per il Gissi: 6 a 1 a Palena. Torna invece alla vittoria il Mario Turdò che tra le mura amiche liquida la pratica Tornareccio: 3 a 0. I carunchiesi si impongono con le reti di Buba Baldeh (doppietta) e Luca Barisano. Ancora un pareggio a reti bianche per il Real Casale in casa contro il Di Santo Dionisio.

Male il Carunchio 2010: 3 a 2 nella trasferta di Villa S. Maria. I carunchiesi vincevano per due reti a zero (Mirco Palazzo e Diego Marianacci), ma hanno subito la rimonta dei padroni di casa.

Pareggio per 1 a 1 infine per il Real Carpineto Sinello in casa col Quadri: Andrea Mancini segna il provvisorio vantaggio dei padroni di casa.

Nel prossimo turno spicca la sfida tra Atletico Cupello e Odorisiana.

LA 9ª GIORNATA

Mario Turdò - Tornareccio 3-0

Odorisiana - San Buono 6-1

Palena - Gissi 6-1

Real Carpineto Sinello - Quadri 1-1

Real Casale - Di Santo Dionisio 0-0

Sporting Altino - Atletico Cupello 0-2

Sporting Vasto - Mario Tano 0-1

Villa S. Maria - Carunchio 2010 3-2

LA CLASSIFICA

Mario Tano 24

Odorisiana 20

Atletico Cupello 19

Tornareccio 13

Sporting Vasto 12

Palena 11

Di Santo Dionisio 11

Sporting Altino 11

San Buono 9

Gissi 9

Mario Turdò 7

Real Casale 6

Villa Santa Maria 6

Quadri 5

Carunchio 2010 4

Real Carpineto Sinello 3

IL PROSSIMO TURNO

Mario Tano - Sporting Altino

Atletico Cupello - Odorisiana

Carunchio 2010 - Gissi

Di Santo Dionisio - Villa S. Maria

Quadri - Mario Turdò

Real Carpineto Sinello - Palena

San Buono - Real Casale

Tornareccio - Sporting Vasto