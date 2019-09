E' una partita dai due volti quella della BCC Generazione Vincente Vasto Basket contro il Basketball Teramo nella 7ma giornata del campionato di serie C. Nella prima metà di gara le due formazioni giocano alla pari tanto da andare al riposo lungo in assoluto equilibrio sul 27-27.

Ma nel terzo quarto i padroni di casa subiscono un pesante passivo di 28-14 che di fatto consegna a Teramo la vittoria con un parziale di anticipo. Nell'avvio di ultimo quarto Ierbs e compagni vanno anche sotto di venti, riuscendo poi a chiudere sotto di 15 punti alla sirena finale. I vastesi, che la settimana scorsa non avevano giocato a Campli per indisponibilità del palazzetto farnese, chiudono così con una sconfitta, la seconda consecutiva tra le mura amiche dopo quella rimediata con Termoli.

La squadra di coach Cardillo, che ha dovuto rinunciare a Di Tizio fuori per infortunio, non è riuscita a conquistare una vittoria che, nella prima metà di gara era sembrata alla portata, pagando i tanti errori in impostazione e circolazione della palla. I teramani sono stati bravi ad approfittarne, riuscendo a costruire in avvio di terzo quarto, quel margine che alla fine la Vasto Basket non ha più recuperato.



BCC Generazione Vincente Vasto Basket – Basketball Teramo 59-74

Vasto Basket: Pace 10, Stefano 4, Cordici 4, Dipierro 20, Marino 9, Di Rosso N., Ierbs 2, Di Rosso L. 3, Russi 0, Peluso 7, Pugliese, Bernardotto. Coach: Cardillo

Teramo: Catenacci, Silpizzi 3, Pecorale, Afatsawo 20, Di Attilio 3, Scarnecchi 5, Camacho 4, Piersanti 7, Valento, Kasango 19, Biccari, Pirano 13. Coach: DI Francesco