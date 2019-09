Ottima prestazione, peccato per la sconfitta. Nell’ottava giornata del campionato nazionale girone L la Vastese juniores in casa del quotato Pineto cede solo a dieci minuti dal novantesimo lasciando per strada un punticino che sicuramente avrebbe meritato vista la prestazione. I rientri dal primo minuto di due pedine fondamentali come bomber Alberico e il difensore Iarocci hanno aiutato nelle scelte il tecnico Roberto Cesario costretto però sul finire di primo tempo a rinunciare a De Vivo. Un colpo violento alla testa, il trasporto all’Ospedale di Atri dove i controlli hanno dato esito negativo. Una prima frazione dove i padroni di casa hanno spinto forte sfiorando il vantaggio con l’ottimo centravanti Tine fermato solo dalla traversa. Biancorossi bravi a rispondere in due circostanze con Abbonizio e Napolitano. Ripresa ancor più frizzante con capovolgimenti di fronte continui, Alberico va vicinissimo al gol ma all’ottantesimo arriva il gol vittoria per il Pineto realizzato da Nallira bravo a sfruttare una leggerezza difensiva. I padroni di casa con i tre punti si confermano come seconda forza del campionato, i vastesi scivolano in quarta posizione restando a quota 12 trovando il kappaò dopo tre sabati utili. Tra sette giorni sul sintetico vastese arriverà L’Aquila prima della classe e a punteggio pieno, sfida ad alto coefficiente di difficoltà ma varrà la pena provarci.

PINETO- VASTESE: 1 – 0

(35’st Nallira)

PINETO: Brattelli, Gallerati, Montefalcone, Di Remigio, Lahbi(30’st Perini), De Leonibus, Rachini(20’st Pomponi), Nallira(40’st Di Ridolfi A.), Tine, Zippilli, Della Sciucca. A disposizione: Pezzetti, Di Ridolfi M., Fazi, Toracchio, Pelusi, Ciccone. All. Vannucci

VASTESE: Stivaletta, D’Amario, Tallarino, Pace, Iarocci, Napoletano(30’st Maccione), Fontana(40’st Camarchio), De Vivo(41’pt Del Casale), Alberico, Abbonizio, Napolitano. A disposizione: Scutti, Benvenga, Bussoli, Galiè, D’Adamo, Natarelli. All. Cesario

ARBITRO: Daniele Labianca di Foggia (Miccoli di Lanciano e Aspite di Chieti)

NOTE: Ammoniti: Gallerati(P), Iarocci(V) ; Recupero: 2’ e 4’.

Antonio Del Borrello

