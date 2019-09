Risveglio movimentato questa mattina per i residenti di un condominio di via del Porto. Erano da poco passate le 7 del mattino quando i condomini hanno avvertito un forte odore di bruciato provenire dai locali al piano terra dove è ospitata una palestra di arti marziali. Subito è scattata la richiesta di intervento al 115 con i Vigili del fuoco del distaccamento di via Madonna dell'Asilo che, giunti sul posto, hanno spento il rogo.

Tuttavia le fiamme avevano già pesantemente danneggiato l'interno della palestra e creato problemi anche ai piani superiori. Saranno le indagini dei carabinieri della Compagnia di Vasto, intervenuti sul luogo dell'incendio, ad accertare l'origine del rogo.