Giornata no per San Salvo e Cupello in Eccellenza. Entrambe le formazioni escono sconfitte dalla 12ª giornata di andata del campionato.

L'Us, impegnato sul campo di Martinsicuro, contro l'Alba Adriatica rimedia un secco 2 a 0 e scivola al quinto posto. Per i sansalvesi c'è da salvare un palo del solito Di Ruocco al 56'st, per il resto sono poche le emozioni. Per i padroni di casa Sacchetti e Lazzarini firmano la vittoria; espuso per l'Us Molino.

La formazione sansalvese con il recupero di mercoledì 16 contro il Montorio potrebbe tornare al quarto posto superando il Paterno oggi sconfitto dai Nerostellati.

Passivo pesante per il Cupello che in casa viene superato 3 a 0 dal Martinsicuro (autorete Benedetti, D'Angelo e Liberati). I rossoblù guidati da mister Di Francesco hanno sono lontani 11 lunghezze dalla vetta. Domenica prossima l'attesa partita dei tanti ex contro il San Salvo.

LA 12ª GIORNATA

Alba Adriatica - San Salvo 2-0

Amiternina - Virtus Teramo 2-2

Cupello Calcio - Martinsicuro 0-3

Francavilla - Morro d'Oro 3-0

Nerostellati - Paterno 2-0

Montorio - Miglianico 1-1

Penne - Acquaesapone 1-1

R.C. Angolana - Capistrello 2-1

Sambuceto - River Chieti 1-0

LA CLASSIFICA

Francavilla 28



Alba Adriatica 26

Martinsicuro 26

Paterno 22

U.S. San Salvo 21*



Acquaesapone 21

Nerostellati 21

Capistrello 19

Cupello 17

R.C. Angolana 16

Sambuceto 14

River Chieti 12

Virtus Teramo 11

Montorio 88 9*

Amiternina 9

Miglianico 9

Penne 7



Morro d'Oro 6

* una partita in meno

IL PROSSIMO TURNO

Capistrello - Montorio 88

Martinsicuro - Nerostellati

Miglianico - Amiternina

Morro D'Oro - Acquaesapone

Paterno - Sambuceto

RC Angolana - Penne

River Chieti - Francavilla

San Salvo - Cupello

Virtus Teramo - Alba Adriatica