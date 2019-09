NEW ROBUR - AURORA FURCI - Giornata particolare a Castiglione Messer Marino iniziata ricordando Andrea e Felice, due ragazzi del posto scomparsi prematuramente. Le due squadre in campo hanno salutato i giovani con lo striscione che recitava: "Coloro che abbiamo perduto non sono più dove erano, ma sono ovunque noi siamo". Sono stati poi lasciati volare in cielo palloncini dei colori della società.

Per quanto riguarda la cronaca sportiva, poche le emozioni in campo. Al termine dei 90 minuti il risultato è rimasto fisso sullo 0 a 0. Un punto, quello odierno, che consente ai furcesi di agganciare il quartetto di testa e che conferma le ambizioni della squadra di mister Nicola Carosella. Oggi un nutrito gruppo di sostenitori ospiti ha seguito la squadra in trasferta per una gara sentita come una sorte di derby considerata la presenza in panchina dell'allenatore Marraffini di Furci. Il presidente Cunicella conferma la volontà di far meglio dell'anno scorso, quando la corsa dei biancoblu si è fermata in semifinale play off contro il Lentella.

LE ALTRE PARTITE - Proprio a Lentella si registra il risultato tennistico di giornata, 6 a 2: 8 reti, di cui 3 su rigore. Diverse le recriminazioni per le decisioni prese dal direttore di gara da entrambe le parti, in particolare nei confronti del secondo e il terzo calcio di rigore per i gialloverdi e per il secondo gol degli ospiti: arbitro in confusione con rigore fischiato per il Pollutri, calciatori di casa fermi, palla che finisce in rete e gol assegnato su azione. Per il tabellino: tripletta di Elia Portellini (su rigore) e reti di Maurizio Tumini, Basso Colonna e Antimo Portellini; per il Pollutri Nicola Calvano e Simone Di Tullio. I gialloverdi agganciano la vetta della classifica grazie alle sconfitte di Sansalvese e Torrebruna.

Fatale per la formazione di San Salvo la trasferta a Tufillo contro la Virtus. La squadra di casa guadagna i tre punti grazie alla doppietta di Riccardo D'Ugo (rigore e punizione); ospiti in gol con capitan Rossi.

Cade con lo stesso risultato il Torrebruna in trasferta a Casalanguida. I locali si impongono con i gol di Saverio D'Addario e Damiano Menna; i torresi avevano accorciato su rigore, ma i locali fanno buona guardia e portano a casa tre punti importantissimi.

Non tiene il passo il Real San Giacomo che con una vittoria avrebbe potuto balzare in testa da solo. La difficile trasferta di Roccaspinalveti contro la Dinamo finisce 2 a 2, con gli ospiti che pareggiano nei minuti finali. D'Ascenzo firma una doppietta per il Real, mentre i gol della Dinamo portano le firme di Grimaldi e Mohammed.

Un altro largo risultato arriva da Vasto, dove l'Atletico ne prende 5 dal Montalfano dopo essere andato in vantaggio con Budano. Per gli ospiti Griguoli in grande spolvero, autore di ben 4 reti; completa il 5 a 1 Colombaro.

Vittoria incoraggiante, infine per il Vasto United che in casa si sbarazza del Guilmi per 2 a 0. I biancorossi portano a casa tre punti grazie alle reti di Vincenzo Ricci e Daniele Lanzano.

Spiccano nel prossimo turno le sfide tra Sansalvese e New Robur e Torrebruna e Virtus Tufillo.

LA 6ª GIORNATA

Atletico Vasto - Montalfano 1-5

Casalanguida - Torrebruna 2-1

Dinamo Roccaspinalveti - Real San Giacomo 2-2

Lentella - Pollutri 6-2

New Robur - Aurora Furci 0-0

Vasto United - Guilmi 2-0

Virtus Tufillo - Sansalvese 2-1

LA CLASSIFICA

Lentella 12

Torrebruna 12

Sansalvese 12

Aurora Furci 12

Real San Giacomo 11

Virtus Tufillo 11

Montalfano 9

New Robur 8*

Vasto United 8

Casalanguida 6

Dinamo Roccaspinalveti 6

Atletico Vasto 3

Pollutri 2

Guilmi 0*

* una partita in meno

IL PROSSIMO TURNO

Aurora Furci - Guilmi

Lentella - Vasto United

Montalfano - Casalanguida

Pollutri - Dinamo Roccaspinalveti

Real San Giacomo - Atletico Vasto

Sansalvese - New Robur

Torrebruna - Virtus Tufillo