La frana non aspetta l'inizio dei lavori. Mezzi comunali di Guilmi all'opera nel cuore della notte tra sabato e domenica sulla Sp 150 dove le abbondanti piogge di ieri hanno riattivato la storica frana che incombe sulla strada provinciale [LEGGI]. Per evitare l'isolamento, quindi, il Comune guidato da Carlo Racciatti ha dovuto inviare la ruspa per liberare le carreggiate dal fango.

C'è da dire che quelli di ieri non sono stati rovesci piovosi di particolare intensità e l'arrivo dell'inverno fa presupporre un aggravamento della situazione senza un immediato inizio dell'intervento risolutivo finanziato con 400mila euro dalla Provincia. Nell'ultimo bilancio dell'ente, come confermato dal primo cittadino a zonalocale.it [GUARDA], il finanziamento è stato confermato, ma per ora i lavori non sono partiti, nonostante l'assegnazione a fine giugno dell'anno scorso. Così, a ogni nuova pioggia, il rischio isolamento tornerà puntuale.