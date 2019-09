275mila euro a testa per interventi di recupero di edilizia storica dei centri delle colline teatine. Sono i fondi per i quali i sindaci di Carunchio, Gianfranco D'Isabella, e di Furci, Angelo Marchione, hanno firmato le rispettive convenzioni del masterplan il 10 novembre scorso all'Aurum di Pescara alla presenza del presidente del governo Matteo Renzi.

Per Carunchio i fondi saranno usati per la riqualificazione urbana del centro abitato con interventi che daranno un nuovo volto all'ingresso del paese. I 275mila euro a Furci saranno destinati invece per la ristrutturazione e la riqualificazione della torre medievale all'ingreso del centro storico.

Soddisfazione è stata espressa dai due primi cittadini che hanno presentato progetti in gradi di attrarre i fondi dedicati del masterplan.