Terza vittoria consecutiva per il Persichitti Service Casalbordino nel campionato di serie B1 di tennistavolo. I casalesi, vincendo 5-3 in casa dell'Eureka Roma, hanno agganciato al primo posto in classifica l'Asd Il Circolo Prato 2010. Nel match che si è disputato nella capitale tre match sono stati portati a casa dall'imbattibile Li Weimin con Mattia Cerquiglini che ha completato l'opera con altri due incontri. Buona la prova anche di Antonello Panichella che ha ceduto dando però filo da torcere ai suoi avversari.

Grande gioia al termine dell'incontro per la squadra capitanata da Alessandro Santoro che, il prossimo 26 novembre, ospiterà presso il campo di casa del Centro Sportivo San Gabriele proprio i toscani del Prato per una sfida in cui ci saranno in palio i punti del primato in classifica.