L'All Games San Salvo batte in casa il Lisciani Teramo e resta in scia della capolista Sport Center nel campionato di serie C1. Alla palestra di via Verdi è andata in scena una partita combattuta che i padroni di casa, non senza soffrire, hanno chiuso con il punteggio di 8-5. Dopo 5 minuti c'è il vantaggio degli ospiti che colpiscono su azione manovrata. L'All Games reagisce e ribalta il risultato con due gol di mister Alfredo Lanza ben imbeccato da Di Ghionno. Ma i teramani, dopo aver subìto gli attacci di D'Alonzo e compagni (per loro anche un palo e una traversa), tornano in vantaggio.

Nella ripresa l'All Games alza la pressione e trova la rete del pareggio di Orticelli e quella del vantaggio di Papponetti. C'è ancora il pareggio degli ospiti che però trova la pronta risposta di Papponetti che prima segna il 5-4 e poi serve a Lanza l'assist del 6-4. Per il 47enne allenatore-giocatore dei biancazzurri è il gol della personale tripletta. Il Lisciani si gioca la carta del portiere di movimento e riesce ad accorciare le distanze. Ma, nel finale, vanno a segno anche D'Amico e Cirillo per il definitivo 8-5. Tre punti preziosi per gli uomini del presidente Di Ghionno che riposeranno nel prossimo turno e poi torneranno in campo sabato 26 novembre ospitando il Fratelli Cambise Trasacco.

L'8ª giornata

All Games San Salvo -Lisciani Teramo 8-5

Celtich Chieti - Atletico Silvi 4-3

Area L'Aquila - Es Chieti 2-1

La Fenice - Minerva 4-1

Real Guardiagrele - Nobel Boys 6-5

Sport Center - F.lli Cambise Trasacco 2-2

Riposa: Montesilvano C5



La classifica: 19 Sport Center*;16 All Games San Salvo; 13 Real Guardiagrele*, Celtic Chieti*, Area L'Aquila, La Fenice; 9 F.lli Cambise*; 8 Nobel Boys, Minerva C5*; 7 Montesilvano c5*; 6 Lisciani Teramo*; 5 Es Chieti; 2 Atletico Silvi. *una partita in meno