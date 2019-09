Vigilia di campionato per la Vastese che domani, domenica 13 novembre, affronterà all'Aragona la Jesina. Si giocherà alle 15 (invece che alle 14.30) l'incontro valido per l'11ª giornata del girone F di serie D. Al termina dell'allenamento di rifinitura, svolto sul sintetico del campo sportivo San Paolo, mister Gianluca Colavitto e Roberto Felici hanno parlato in conferenza stampa [GUARDA] per analizzare i temi di questa importante sfida. La Vastese ha ripreso la sua marcia vincente e domenica, a Cesena, ha ottenuto tre punti pesanti. Proseguire in questo cammino permetterebbe ai biancorossi di restare nelle zone alte della classifica.

L’11ª giornata

Castelfidardo - Olympia Agnonese

Chieti - Romagna Centro

Fermana - Campobasso

Matelica - Recanatese

Monticelli - Vis Pesaro

San Nicolò - Alfonsine

San Marino - Pineto

Civitanovese - Sammaurese

Vastese - Jesina

La classifica - 21 Olympia Agnonese; 20 Vastese; 19 Vis Pesaro; 17 Matelica**; 16 San Nicolò*; 14 Sammaurese*, Campobasso; 13 Fermana**, Jesina; 12 Monticelli*, Civitanovese; 11 San Marino, Castelfidardo; 10 Romagna Centro; 9 Pineto, Recanatese*, Alfonsine; 1 Chieti.

L'INTERVISTA DEL MARTEDI' A NICOLA FIORE [GUARDA]