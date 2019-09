Quando piove, via san Leonardo diventa una piscina. Anche martedì, col temporale che si è abbattuto su Vasto, problemi a non finire per i residenti.

Il Comune prova a correre ai ripari: "La prossima settimana - annuncia Luigi Marcello, assessore ai Servizi - attueremo un primo provvedimento-tampone: opereremo un riallineamento della sede stradale che, a causa delle ondate di maltempo che si sono succedute nel corso degli anni, si è abbassata causando un avvallamento, e ripuliremo le cunette laterali, in modo da consentire il drenaggio delle acque piovane".

Per il futuro, invece, sarà necessario un intervento molto più oneroso, allo studio del settore Lavori pubblici, che riguarda un'opera di rifacimento della rete di scolo sotterranea di località Incoronata. Gli interventi riguarderanno anche l'interà località Incoronata.