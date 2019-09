Merce e veicoli sequestrati e 3.000 euro di multa per due venditori abusivi di pesce sorpresi questa mattina nel corso dei controlli presso il mercato settimanale di Cupello. Gli uomini dell'ufficio circondariale marittimo di Vasto, nel corso dei controlli della filiera della pesca, hanno individuato due diversi venditori abusivi "che svolgevano l'attività di vendita utilizzando i loro veicoli privati e non autorizzati.

I militari, pertanto, svolti gli accertamenti preliminari, hanno provveduto al sequestro complessivo di circa 120 kg di prodotto ittico sprovvisto di qualsiasi documento utile ai fini della tracciabilità dello stesso ed alla contestuale elevazione di 2 verbali amministrativi per un totale 3.000 euro", spiega una nota del Circomare. I carabinieri della stazione di Cupello, "intervenuti in ausilio al personale della Guardia Costiera di Vasto hanno, poi, provveduto a porre sotto fermo amministrativo i mezzi di proprietà dei venditori ambulanti. Il prodotto ittico sequestrato è stato sottoposto a ispezione sanitaria da parte del veterinario dell’Azienda U.S.L. 02 Lanciano – Vasto – Chieti, il quale ha dichiarato il prodotto non idoneo al consumo umano predisponendo la distruzione presso il mattatoio di Vasto".

"Rimarrà sempre alta l’attenzione - commenta il comandante della Guardia Costiera di Vasto, Cosimo Rotolo - e verrà applicata sempre e comunque tolleranza zero verso tali fenomeni al fine di scoraggiare queste condotte illecite ma soprattutto per tutelare i consumatori".