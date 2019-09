E' Vasto la prima città d'Abruzzo ad accogliere il Metodo Montessori, il sistema educativo ideato da Maria Montessori e basato sul principio della libera scelta, entro determinati limiti, del percorso formativo.

Si trova in via Paradiso 11 La Casa dei Bambini nello spazio Montessori, che si propone come luogo di diffusione del pensiero montessoriano e pedagogico, mettendo a disposizione testi e dispense e offrendosi alle famiglie come luogo di incontro, confronto e dibattito, perché, come diceva Maria Montessori, “per realizzare la libertà del bambino è necessario preparare l’ambiente adatto al suo sviluppo".

Il convegno - Il 26 novembre, alle 16,30, a Palazzo d’Avalos, l’iniziativa culturale: La Casa dei Bambini, in collaborazione con la Fondazione Montessori Italia e il Comune di Vasto, terrà un convegno sul tema “Metodo Montessori, una filosofia di vita e non solo… Montessori incontra Alzheimer”.

Il pubblico dibattito sarà introdotto dai saluti del sindaco, Francesco Menna, seguiti dall’intervento dell’assessore alle Politiche per la scuola, Anna Bosco, e dalle relazioni di Andrea Lupi, segretario generale della Fondazione Montessori Italia, e di Filomena Lucci, responsabile regionale Montessori Italia e coordinatrice de La Casa dei Bambini di Vasto.

I servizi – La Casa dei Bambini di Vasto offre un servizio educativo per bambini da 0 a 6 anni, attraverso la presentazione di buone pratiche, progetti educativi interessanti, visione di film e letture di testi, cui saranno accompagnati incontri di condivisione mensili per genitori che riflettono sulle modalità di educazione dei propri figli: modelli di pedagogia attiva e riflessione montessoriana.

Non mancheranno, inoltre, laboratori di auto-produzione di materiali, giochi e strumenti utili ai bambini. I bambini faranno liberamente uso di tutti i materiali presenti nello spazio.

Previste, inoltre, accoglienza ed integrazione di bambini portatori di handicap.

Ne La Casa dei Bambini si può usufruire anche di un doposcuola a metodo montessoriano per bambini da 6 a 10 anni e di un Atelier di pittura Closlieu per tutte le età. Il Closlieu è un luogo in cui si sperimenta l’attesa, la condivisione dello spazio e del materiale, il rispetto del tempo personale e del tempo altrui. Un luogo dove le regole del gioco rendono possibile il costruirsi di relazioni significative, non competitive e non conflittuali.

E’ un atelier di educazione creativa in uno spazio protetto, dove la possibilità del gioco del dipingere facilita l’espressione delle proprie emozioni tramite una comunicazione non verbale.

Contatti - La Casa dei Bambini: Via Paradiso, 11 - 66054, Vasto. Tel. 339 463 2869. Email: info@lacasadeibambinivasto.it