È partita sabato scorso la delegazione del circolo socio-culturale Villaggio Siv, per consegnare alle popolazioni delle Marche vittime del recente terremoto materiale - scolastico, prodotti per l’igiene personale, giochi per bambini – raccolto dallo stesso circolo del quartiere vastese.

I prodotti sono stati consegnati alla protezione civile di Porto Sant’Elpidio.