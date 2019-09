Per il terzo anno consecutivo la piscina di San Salvo viene scelta dalla Federazione Italiana Nuoto Comitato Regionale Abruzzese per lo svolgimento della Coppa Olimpica, gara interregionale di nuoto, che si svolgerà domenica 13 novembre con inizio alle ore 9 per le gare del mattino e alle 15 per le gare del pomeriggio".

L'annuncio dalla Mille Sport, che spiega: "Il programma della manifestazione prevede tutte le distanze dei quattro stili di nuoto, 50, 100, 200, 400, 800 e 1500 metri stile libero; 50, 100 e 200 metri dorso; 50, 100 e 200 metri rana; 50, 100 e 200 metri delfino; 200 e 400 metri stili misti. Atleti maschi e femmine di età compresa dai 13 ai 20 anni si avvicenderanno e ognuno di loro potrà partecipare a quattro gare. Tra tutti i partecipanti si contano atleti di ottimo calibro, con alle spalle numerose partecipazioni ai campionati nazionali con più che ottimi risultati".