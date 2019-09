Quelli di Valencia saranno gli ultimi giorni di Andrea Iannone in sella alla Ducati Desmosedici. Il pilota vastese dopo due anni nel team ufficiale Ducati passerà alla Suzuki prendendo il posto di Vinales mentre nel box rosso, insieme a Dovizioso, ci sarà Lorenzo. Nel gran premio di Valencia, ultima tappa della stagione, Iannone proverà a chiudere nel migliore dei modi un campionato che, dopo un avvio positivo, nelle ultime settimane gli ha regalato pochi sorrisi a causa della frattura alla vertebra che lo ha tenuto a lungo lontano dalle piste. La sua avventura in rosso, preceduta dai due anni nel team Pramac, è stata comunque costellata da momenti importanti.

A marzo 2015, nella prima gara del campionato in Qatar, riuscì a centrare il podio all'esordio con la moto ufficiale [LEGGI]. Il gioiello più prezioso resta la vittoria nel gran premio d'Austria dello scorso 14 agosto, la sua "prima volta" in MotoGp [LEGGI, riportando una Ducati alla vittoria dopo sei anni. Ian29 in questi due anni è salito per sei volte sul podio, ha conquistato due pole position e tre giri veloci in gara.

Iannone si è presentato in Spagna con la speranza di poter fare bene "Per me Valencia sarà una pista piuttosto difficile dal punto di vista fisico: proverò a fare del mio meglio durante il weekend ma non sarà facile o scontato". Ma per lui sarà anche una gara da vivere tra mille emozioni. "Sarà la mia ultima gara con la Ducati per cui cercherò davvero di dare il massimo. Ho vissuto quattro anni fantastici in Ducati, soprattutto gli ultimi due come pilota ufficiale, e insieme abbiamo fatto un lavoro incredibile, soprattutto dopo l’arrivo di Gigi (Dall'Ign a,ndr) con cui ho sempre avuto un’ottima intesa. Quando si riesce a lavorare così bene con un gruppo di persone è sempre difficile dividersi, ma la vita va avanti e quindi da lunedì affronterò una nuova sfida".

Dopo un gran premio da vivere ad alta intensità il pilota vastese salirà sulla sua nuova moto per i tradizionali test che seguono l'ultima gara della stagione. Poi spazio alle vacanze, in cui recuperare energie fisiche e mentali in vista del campionato 2017 con la Suzuki.