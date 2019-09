"Scrivo per ringraziare pubblicamente l'ospedale di Vasto, in particolare il reparto del Nido". Da una mamma l'apprezzamento, per il tramite di Zonalocale.it, per l'operato del personale dell'ospedale San Pio da Pietrelcina che ha permesso di salvare un bambino da una grave forma di disabilità.

"Pochi mesi fa - scrive infatti una mamma - è nato mio figlio e grazie al programma di screening uditivo ABR, a poche ore dalla sua nascita gli è stato diagnosticato un deficit, è stata cioè scoperta la sua sordità. Grazie a questa diagnosi precoce mio figlio potrà recuperare l'udito e potrà parlare come tutti i bambini. In molti ospedali d'Italia questo non avviene e per una disabilità come questa è fondamentale la diagnosi precoce. Ringrazio le infermiere che sono state dolcissime e comprensive, tutti i dottori e in particolare la dottoressa Senese e la dottoressa Nicodemo. Siete state preziose per la vita di mio figlio. Grazie".