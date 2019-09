"Un incontro per sottolineare la strategicità del Palazzo di Giustizia vastese, a presidio di un ampio territorio di confine, che merita da parte del Governo nazionale particolare attenzione". Così Massimiliano Montemurro, già consigliere comunale di Vasto, annuncia un imminente incontro con la senatrice Federica Chiavaroli, sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia, volto a scongiurare la chiusura del Tribunale.

Nonostante le parole usate dallo stesso sottosegretario in un recente incontro con i sindaci del vastese a Gissi (qui l'articolo), quindi, l'amministrazione comunale non perde le speranze: "In questi anni – ha infatto dichiarato il sindaco di Vasto Francesco Menna – è stato compiuto un intenso lavoro di coordinamento tra le forze politiche locali e parlamentari che ha procrastinato al 2018 la chiusura della struttura vastese. Occorre proseguire tale impegno al fine di garantire al nostro territorio un presidio irrinunciabile di legalità. La senatrice Chiavaroli, a cui rivolgo un sentito ringraziamento per l’importante lavoro che sta svolgendo, ha sempre dimostrato, sia nella precedente veste di parlamentare, sia nell’attuale ruolo di governo, una sincera disponibilità a lavorare ad una possibile soluzione. Sono, pertanto, fiducioso che le nostre istanze trovino nuovamente accoglimento".