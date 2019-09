Torna sul ring il pugile vastese Stefano Ramundo che, il prossimo fine settimana, sarà impegnato a Chieti nella fase interregionale delle qualificazioni ai campionati italiani. Ramundo sarà impegnato nella categoria Èlite 1ª serie 64 kg negli incontri che si svolgeranno al Pala Colle dell’Ara del capoluogo teatino. Guidato dal tecnico Maurizio Pandolfi dallo scorso anno si allena presso la palestra Vasto Ring, fondata insieme a suo padre ed altri appassionati di boxe, con l’auspicio di poter ridare luce a questa disciplina che in passato aveva molti appassionati in città.

“In questi mesi mi sono allenato tanto insieme ad altri ragazzi - dice Stefano -, come Leopoldo Conventi, Quirino Palazzo, Stefano Ronzitti, Anis Hafdi e il professionista Amedeo Maurizio. Con la nostra palestra cerchiamo di tenere i ragazzi impegnati nello sport e lontani dalla strada. Negli anni il pugilato è diventato più tecnico, controllato e meno pericoloso. Durante l’estate abbiamo fatto tanti incontri fuori Vasto e ci piacerebbe riuscire ad organizzare un evento pugilistico in piazza o a Vasto Marina durante la prossima estate”.

Dopo le affermazioni a livello giovanile, come la vittoria nel 2012 del torneo nazionale Azzurrini e l’arrivo tra i primi 5 d’Italia nel 2013, Stefano Ramundo è stato fermo per alcuni mesi tra il 2014 e il 2015. Poi un infortunio che ne ha condizionato la partecipazione ai campionati italiani e ora, dopo un periodo di stop, è pronto a tornare sul ring. “Le sensazioni sono buone, spero di riuscire a qualificarmi per questi campionati italiani”.