Come ogni anno, l'11 novembre ricorre la sentitissima festa di San Martino Vescovo e il quartiere Incoronata di Vasto, ex quartiere San Martino, dal 1544, si prepara ad accogliere la cittadinanza tutta, dopo la solenne messa delle 19 per festeggiare, presso la propria sala parrocchiale (dalle ore 20,30), l'atteso momento in cui "tutti i mosti diventano vino" e la produzione dell'olio nuovo, in compagnia del folklorissimo concerto del complesso bandistico "San Martino" e tanti canti popolari.