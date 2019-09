I piccoli alunni della scuola elementare Stirling di Vasto, accompagnati dalle loro maestre, sono stati ricevuti questa mattina dal presidente del Consiglio comunale Giuseppe Forte e dall’assessore alle Politiche per la scuola Anna Bosco nell’Aula consiliare di Palazzo di Città. Una mattinata di educazione civica per i tanti bambini presenti volta a far comprendere loro il funzionamento della macchina amministrativa. Come spiegano gli uffici comunali, si è trattato di "un momento costruttivo di dialogo con gli amministratori presenti perché la partecipazione civica e il rispetto per le regole di civile convivenza e di tutto ciò che appartiene alla comunità, sono temi che si acquisiscono fin da piccoli. Curiosità ed interesse è quanto trapelato sui volti dei bambini".

"È confortante - ha sottolineato il presidente Forte - incontrare giovani studenti, perché anche attraverso iniziative di questo genere si concorre a formare cittadini partecipi e responsabili. E il loro interesse ci fa ben sperare per il futuro". Soddisfazione è stata espressa anche dall'assessore Bosco: "Una bella iniziativa che ci ha dato grande soddisfazione. I bambini devono sentire vicina l’amministrazione comunale e devono riporre fiducia nelle istituzioni: anche queste semplici esperienze sicuramente aiutano a capire tante cose. Alle nuove generazioni, che vivranno il futuro da protagonisti, dobbiamo dedicare sempre la nostra massima attenzione".