In attesa di riprendere con la preparazione in vista della nuova stagione agonistica Damiano Cunego, capitano della Vini Fantini - Nippo - De Rosa, si è concesso qualche giorno in Abruzzo, facendo base a Ortona, dove c'è il quartier generale della squadra ciclistica del patron Valentino Sciotti. Tra le visite in programma c'è stata anche quella a Vasto dove, insieme a Rocco Menna, ha incontrato in Municipio l'assessore allo sport Carlo Della Penna. Al centro dell'attenzione la tappa abruzzese del Giro d'Italia (il prossimo 14 maggio) con il passaggio vastese che sarà l'occasione per tanti eventi legati al mondo delle due ruote.

Rocco Menna, tra i fondatori della squadra italo-giapponese che proprio ieri ha conquistatouna vittoria in Cina con Nicolas Marini, è già in prima linea per il ritorno della corsa rosa sulle strade del Vastese. "Abbiamo la fortuna che la tappa capiti qui in Abruzzo di domenica. Così potremo sfruttare sia quel giorno che il precedente, sabato, per tanti eventi che coinvolgeranno tutti i cittadini. Abbiamo già tante idee in mente e siamo già al lavoro affinchè sia una grande festa". Cunego e i compagni di squadra inizieranno a pedalare tra qualche giorno e poi, tra una gara e l'altra, aspetteranno le decisioni degli organizzatori del Giro d'Italia, che taglia il traguardo delle 100 edizioni, circa la loro partecipazione.

Nel video l'intervista a Damiano Cunego.