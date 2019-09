In occasione della Giornata Mondiale del Diabete, la diabetologa del Servizio di Diabetologia del Distretto Sanitario di Base di Vasto diretto dalla dottoressa Michelina Tascione, la dottoressa Mariarosaria Squadrone coadiuvata dalla dottoressa in Dietistica Marisa Ulisse e dalle infermiere professionali Rita Massaro e Donatella Luciani, anche quest’anno organizzano lo screening gratuito per diagnosi e prevenzione del diabete mellito tipo 2.

"Il Servizio di Diabetologia di Vasto nell’ultimo anno, con la presa in carico di 2130 persone con diabete, - spiegano dal Distretto - ha implementato notevolmente le visite diabetologiche - oltre 5.200 di visite diabetologiche e consulenze dietologiche - offrendo terapie sempre più mirate ed efficaci per un buon controllo metabolico e intervenendo nello screening delle complicanze. Inoltre è stato attivato un ambulatorio dedicato alla cura del Diabete Mellito Gestazionale per garantire un parto sicuro alle donne e una crescita fisiologica al nascituro".

Il tema della giornata mondiale del Diabete 2016 è Occhi sul diabete, per sensibilizzare e informare l’opinione pubblica sul diabete, la sua prevenzione e gestione: "Lo sapevi che 1 Italiano su 12 ha il diabete o è a rischio di averlo e non sempre lo sa? L’invito a recarsi presso il Distretto Sanitario di base di Vasto, Via Michetti dalle ore 8 alle 13 di sabato 12 novembre, è rivolto a tutta la cittadinanza, ed in particolare alle persone con familiarità per diabete tipo 2, alle persone in sovrappeso o obese ed alle donne con pregresso diabete gestazionale. Questa iniziativa risponde alla necessità di porre in atto strategie sanitare di prevenzione - screening primario - per una diagnosi precoce di insorgenza del diabete mellito di tipo 2 e delle sue complicanze. Ai partecipanti oltre al controllo glicemico, al controllo della pressione arteriosa, verranno date indicazioni sui comportamenti salutari da adottare ovvero come migliorare le abitudini alimentari e implementare l’ attività fisica; verranno somministrati, da parte dell’equipe diabetologica, test validati per la valutazione del rischio di sviluppare diabete nei prossimi 10 anni. L’odontoiatra dottoressa Delia Farina eseguirà visite gratuite ai pazienti diabetici per valutare l’eventuale presenza di parodontite , patologia che può contribuire a rendere più difficile il controllo metabolico. Il medico di Medicina sportiva, il cardiologo dottor Franco Rucci, terrà una incontro pubblico - dalle ore 10 alle 11 - sul ruolo dell’attività fisica intesa come strumento di prevenzione e terapia nelle malattie metaboliche e di come praticarla in sicurezza (valutazione frequenza cardiaca massima consentita, ECG da sforzo, ect…). Prevenire è meglio che curare!"