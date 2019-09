Il suo ritorno a Vasto è stato fortemente voluto dalla dirigenza biancorossain estate. E lui sta ripagando nel migliore dei modi con 7 reti nelle prime 10 partite, assist e tanta qualità in campo. Nicola Fiore, alla sua seconda esperienza con la maglia della Vastese, la squadra della sua città, si gode la positività di un buon inizio di stagione con la consapevolezza di poter crescere insieme alla squadra per disputare un campionato al vertice.

Dopo la rete-gioiello messa a segno al Manuzzi contro il Romagna Centro il suo inizio di settimana non può che essere con il sorriso. Allo stesso tempo, però, il numero 10 biancorosso è concentrato come tutti i suoi compagni per preparare al meglio la sfida di domenica prossima, con inizio posticipato alle 15, contro la Jesina. [L'intervista - GUARDA]

L’11ª giornata

Castelfidardo - Olympia Agnonese

Chieti - Romagna Centro

Fermana - Campobasso

Matelica - Recanatese

Monticelli - Vis Pesaro

San Nicolò - Alfonsine

San Marino - Pineto

Civitanovese - Sammaurese

Vastese - Jesina

La classifica - 21 Olympia Agnonese; 20 Vastese; 19 Vis Pesaro; 17 Matelica**; 16 San Nicolò*; 14 Sammaurese*, Campobasso; 13 Fermana**, Jesina; 12 Monticelli*, Civitanovese; 11 San Marino, Castelfidardo; 10 Romagna Centro; 9 Pineto, Recanatese*, Alfonsine; 1 Chieti.