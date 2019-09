Oltre cento i bambini della scuola d'infanzia Incoronata che giovedì 3 novembre hanno partecipato, insieme alle classi prime e seconde della scuola primaria, alla Festa dell'accoglienza e dell'amicizia, importante momento valorizzato da canti e filastrocche recitati dai più piccoli ai più grandi.

"La massiccia partecipazione di genitori e nonni - spiegano dalla scuola - ha reso la mattinata ricca di emozioni e ha messo in evidenza come la scuola riesce a coinvolgere e a collaborare con le famiglie. Presente e attenta alle iniziative di ogni singolo plesso la dirigente Nicoletta Del Re che ha ringraziato innanzitutto i bambini per l’impegno che dimostrano in ogni evento, per la genuinità dei loro sorrisi, dei loro sguardi pieni di colori e perché riescono a rendere magico e pieno di significato ogni momento, ha ringraziato le insegnanti, i genitori e le collaboratrici che insieme riescono a realizzare momenti di grande crescita".