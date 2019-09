L'associazione Vigili del fuoco in congedo di Vasto oggi mette a segno un altro punto nella salvaguardia del patrimonio storico e artistico della città. Infatti, alle ore 16, si riapriranno le porte della storica chiesa di San Teodoro, posta nel palazzo Ciccarone in via San Francesco d'Assisi.

Alla cerimonia di apertura parteciperanno le associazioni combattentistiche del Vastese e le confraternite cittadine. Sarà don Giovanni Pellicciotti, parroco emerito di San Giuseppe, a dare la benedizione prima di una visita guidata a cura dell'asociazione del presidente Antonio Ottaviano. A seguire verrà celebrata la messa nella vicina chiesa del Carmine.