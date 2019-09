In occasione dell'improvvisa scomparsa dell'amato Nicolino, la famiglia desidera ringraziare di cuore la comunità di Torrebruna e le tante persone che in questa giornata di pioggia battente non sono mancate per l'ultimo saluto al nostro caro amato "Sergente".

Un sentito ringraziamento collettivo con la certezza che l'amore e l'affetto che Nicolino ha saputo generare in una comunità intera resterà vivo, marchiando indelebilmente i luoghi in cui ha vissuto e le persone che ha conosciuto.

Lo zio Giovanni, i cugini Giovanni e Loredana , i nipoti Davide, Marco, Concetta e Cecilia.