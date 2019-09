"A nome del gruppo Amici di Beppe Grillo di Casalbordino vengo a significarle una questione che anche nella scorsa amministrazione Bello avevamo richiesto di poter sanare prendendocene totalmente carico sia logisticamente che manualmente, coinvolgendo i cittadini nell’opera di pulizia e risanamento della splendida Villa Comunale da troppo tempo chiusa perché inagibile ma, a nostro avviso, resa inagibile per poterla chiudere e distruggerne il valore non solo patrimoniale ma soprattutto quello sociale e potenzialmente socializzante". Così il M5S di Casalbordino in una nota indirizzata al sindaco Filippo Marinucci, in cui si ribadiscono i problemi della struttura: "La sicurezza delle persone e delle cose; il depauperamento del patrimonio; l’impossibilità per la cittadinanza di utilizzare una struttura come area di socializzazione e relax soprattutto per i bambini e gli adolescenti".

"Alla luce di quanto descritto, - aggiungono dal M5S - le chiediamo di voler permettere al gruppo che rappresento, di porre in essere azioni di risanamento e pulizia dell’area affinché torni nella disponibilità della cittadinanza diventando perno di nuova vita ed iniziative sociali, ci dichiariamo fin da ora disponibili a concordarne la fattibilità. Il Movimento 5 Stelle fa della condivisione uno dei perni fondanti di un cambiamento del modo di intendere la cosa pubblica stimolando la partecipazione ad essa affinché avvenga quella crescita di coscienza che faccia sentire coesi e corresponsabili della vita nostra e degli altri".