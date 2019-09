Sarà Vasto il Comune capofila dell'Ambito socio-sanitario previsto nella parte meridionale dell'Abruzzo dalla nuova legge regionale che regola i servizi alle persone bisognose. La riorganizzazione verrà ufficializzata lunedì in Consiglio comunale.

"In Aula - spiega Lina Marchesani, assessore alle Politiche sociali - porterò le delibere di tutti i Comuni aderenti al nuovo Ambito. Come previsto dalla procedura, Vasto, in qualità di Comune capofila, delibererà per ultimo, nel corso della seduta del Consiglio, l'adesione a questa struttura".

Diciassette i punti all'ordine del giorno dell'assemblea civica, che il presidente, Giuseppe Forte, ha chiamato a chiamato a riunirsi sabato 12 novembre, alle 9, in prima convocazione e lunedì 14 novembre, alle 8,30, in seconda. Come da prassi consolidata, il Consiglio si riunirà in seconda convocazione.

In apertura di seduta, la relazione degli studenti del Liceo scientifico Mattioli sulla Settimana della scienza, poi una serie di interrogazioni e interpellanze presentate da Alessandra Cappa (Unione per Vasto) in merito al Vasto film festival, la cui edizione 2016 è saltata la scorsa estate, Francesco Prospero (Progetto per Vasto) riguardo all'ex asilo Carlo Della Penna, Vincenzo Suriani (Fratelli d'Italia) su traffico e decoro urbano nella zona compresa tra via Dante Gabriele Rossetti, via dei Conti Ricci e via Madonna dell'Asilo e, infine, un altro quesito di Alessandra Cappa sui servizi cimiteriali.

Verranno discussi il Regolamento per la stipula di patti di gemellaggio e il Dup (documento unico di programmazione 2017-2019. Infine, gli adempimenti finanziari: 8 variazioni al bilancio di previsione 20118-2018 (tra cui l'aggiunta di un finanziamento regionale per i lavori di ripascimento contro il rischio erosione del litorale nella zona portuale e l'inserimento dei fondi necessari alla costruzione di nuovi loculi cimiteriali).