È tutto pronto a San Salvo per Vinum et Cultura, la manifestazione che per tre giorni animerà il centro storico della città con degustazioni di vino, workshop e iniziative parallele. L'evento si terrà da venerdì 11 a domenica 13.

IL PROGRAMMA COMPLETO

CINEMA - Il vino incontra il grande schermo - Ingresso Gratuito

- sabato 12: Resistenza Naturale - documentario di Jonhatan Nassirer (2014, 83 min)

- domenica 13: Zoran il mio nipote Scemo - commedia di Matteo Oleotto (2013, 103 min)

Venerdì 11 novembre alle ore 19 - Ingresso Gratuito

TALK - Il futuro del settore eno-gastronomico: turismo ed innovazione

Una chiacchierata tra addetti al settore, sulle prospettive presenti e future dell' eno-gastronomia, del suo valore come ambito capace di creare nuove imprese innovative ed esprimere nuove esigenze turistiche e culturali.

Partecipanti: Eros Durante (Co-Founder Wineowine), Pierluigi Cocchini (Agronomo, docente Slow Food, guida Gambero Rosso/L'Espresso), Carmelita Cianci (Consulente di marketing e comunicazione settore turistico ed eno-gastronomico. Terre dei trabocchi/John Fante Festival/Scuola del Gusto), Emanuele Altieri (Cantina Fontefico - Vasto), Luigi Cerretano (Cantina Cerretano - Orsogna). Moderatore: Antonio Cilli (Cittanet)

Sabato 12 Novembre alle ore 19 - Ingresso Gratuito

WORKSHOP - Blog, stampa, Social e motori di ricerca per una strategia vincente nell'agroalimentare

Workshop gratuito dedicato alle piccole e medie imprese, con particolare attenzione a quelle agroalimentari, che intedono approfondire la conoscenza del prodigioso mondo della comunicazione sul Web (a cura di Cittanet).

Domenica 13 Novembre ore 19 - Ingresso Gratuito

PRESENTAZIONE - Anubi - fumetto di Marco Taddei e Simone Angelini

Presenta: Panfilo D'Ercole

Graphic novel rivelazione. Vincitore di ben 5 premi come "Fumetto dell'anno", è ambientato in luoghi a noi parecchio familiari, ma anche e specialmente in porti per bestie da bar come Anubi, il dio sciacallo, che, ormai decaduto, vive un'esistenza misera lontano dai fasti dell'antico Egitto, preso in continuazione a bastonate dalla crudele realtà terrena.

Domenica 13 Novembre ore 20:30 - Ingresso Gratuito

PERFORMANCE - Sulle note di Paolo Conte

di Raffaella Zaccagna. Regia di Patrizia Rosica, musiche di Simone Zaccagna.

Frammenti di recitazione liberamente ispirati ad alcune canzoni di Paolo Conte, scritti ed eseguiti da Raffaella Zaccagna, con il commento musicale di Simone Zaccagna alla fisarmonica e la regia “coreografica” di Patrizia Rosica (a cura del Centro Culturale "Aldo Moro").

CIVICO ZERO - Durante l'intera giornata di sabato sarà presente nell'area della manifestazione il camper di Civico Zero, associazione culturale "itinerante", in cui verrà allestito un set fotografico per scatti istantanei e la mostra Scarabocchi di una Di.sognatrice

QUANDO: dall'11 al 13 novembre

DOVE: nel Centro Storico di San Salvo. Piazza San Vitale - Inizio Percorso / Concerti Zona Quadrilatero (antico Borgo Medievale) - Sentiero delle WineHouse / Area Food Casa della Cultura c/o Museo Civico Archeologico Porta della Terra - Cinema, Talk, Workshop, Presentazioni, Performance

CANTINE ADERENTI: Fontefico - Vasto (CH), Gentile - Ofena (AQ), Centorame - Casoli di Atri (AQ), Lepore - Colonnella (TE), Palusci - Pianella (TE), Cerretano - Orsogna (CH), Evangelista - San Salvo (CH)

STAND FOOD: Lu barrott di Nicola, Osteria del Mare, Fattoria L'Uliveto

INFO: http://vinum.etcultura.it/