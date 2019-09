"In quel punto non ci sono telecamere, quindi non abbiamo immagini dell'episodio. Ma stiamo svolgendo un'attività di indagine che, attraverso i testimoni che abbiamo ascoltato, ci sta consentendo di acquisire elementi, in parte ancora da ricostrare".

Giuseppe Del Moro, comandante della polizia municipale di Vasto, parla a Zonalocale.it dell'inchiesta in corso per ricostruire l'incidente e il tentativo d'aggressione con un bastone avvenuti in piazza Rossetti il 4 novembre (clicca qui per leggere la notizia).

Quella mattina, davanti alla chiesa dell'Addolorata, si verificò un tamponamento tra un'auto con a bordo un giovane e uno scooter, in sella al quale viaggiavano due ragazzi. Non è chiaro se il tamponamento sia stato successivo a un litigio stradale. E' uno degli elementi che gli agenti stanno accertando.