È nata per merito di un'infermiera e un volontario della Protezione civile Valtrigno.

Caillie Giselle Amelie è venuta alla luce lo scorso 30 ottobre grazie all'intervento dell'ambulanza con a bordo le due persone che le hanno fornito un'assistenza determinante. La mamma ha partorito nel bagno di casa, non riuscendo ad arrivare in tempo all’ospedale.

"La nostra città dà il benvenuto alla piccola Caillie Giselle Amelie – dice il sindaco Tiziana Magnacca – nata in casa in maniera piuttosto avventurosa lo scorso 30 ottobre grazie alla preziosa assistenza dei volontari della Protezione civile Valtrigno. Dopo anni l’Ufficio anagrafe ha potuto così registrare una nascita avvenuta a San Salvo, che consentirà d’ora in avanti alla neonata di presentarsi con il codice fiscale con l’indicazione I148. Voglio ringraziare pubblicamente Giada Sambrotta e Romano Pilia per la loro professionalità e rinnovo i miei migliori auguri e lunga vita alla piccola Caillie Giselle Amelie e alla sua famiglia".